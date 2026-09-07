Inauguration du Sentier des écrivains, Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André, Fontaine-Chaalis

Informations pratiques

Inauguration du Sentier des écrivains Dimanche 20 septembre, 11h00 Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dimanche à 11h, assistez à un spectacle équestre accompagné en musique pour célébrer l’inauguration du Sentier des écrivains.

Une randonnée pédestre gratuite de 10,5 km aller-retour, qui contourne le parc de Chaalis et relie Chaalis à Ermenonville, en passant par la Mer de Sable et le « Désert ». Une promenade au cœur de paysages qui ont inspiré de nombreux écrivains, à la croisée du patrimoine, de la nature et de la littérature.

Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André 60300 Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 (0)3 44 54 04 02 https://www.domainedechaalis.fr/ Le domaine de Chaalis est une destination de choix pour les amateurs de patrimoine, d’art et d’histoire. De cette ancienne abbaye royale fondée au XIIe siècle subsistent encore les ruines de l’église et du cloître gothiques, la chapelle et son exceptionnel décor de fresques de la Renaissance et l’imposant bâtiment conventuel du XVIIIe siècle. Vendu à la Révolution, puis restauré par plusieurs propriétaires au XIXe siècle, le domaine devient, en 1902, la propriété de Nélie Jacquemart-André, qui y rassemble une collection de près de 6000 œuvres d’art. À sa mort, en 1912, elle lègue Chaalis et son hôtel parisien à l’Institut de France, qui s’attache depuis à conserver et à restaurer ce patrimoine exceptionnel tout en l’ouvrant au plus grand nombre. Accès en voiture, à pied ou à vélo. Parking gratuit

Dimanche à 11h, assistez à un spectacle équestre accompagné en musique pour célébrer l’inauguration du Sentier des écrivains.

© Domaine de Chaalis