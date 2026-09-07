Initiation à la protection du patrimoine, Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André, Fontaine-Chaalis

Informations pratiques

Initiation à la protection du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez une expérience immersive avec la Direction de la Culture du Conseil départemental de l’Oise et les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Oise !

Le temps d’un atelier, apprenez à protéger les œuvres du domaine de Chaalis face à un danger imminent. En famille ou entre amis, petits et grands seront invités à se glisser tour à tour dans la peau d’un pompier, d’un conservateur ou d’un restaurateur.

De l’alerte aux gestes de premiers secours sur les objets sinistrés, vous traverserez toutes les étapes d’une véritable situation d’urgence. Une façon ludique et instructive de découvrir les coulisses de la sauvegarde du patrimoine !

Domaine de Chaalis – Musée jacquemart-André 60300 Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 (0)3 44 54 04 02 https://www.domainedechaalis.fr/ Le domaine de Chaalis est une destination de choix pour les amateurs de patrimoine, d’art et d’histoire. De cette ancienne abbaye royale fondée au XIIe siècle subsistent encore les ruines de l’église et du cloître gothiques, la chapelle et son exceptionnel décor de fresques de la Renaissance et l’imposant bâtiment conventuel du XVIIIe siècle. Vendu à la Révolution, puis restauré par plusieurs propriétaires au XIXe siècle, le domaine devient, en 1902, la propriété de Nélie Jacquemart-André, qui y rassemble une collection de près de 6000 œuvres d’art. À sa mort, en 1912, elle lègue Chaalis et son hôtel parisien à l’Institut de France, qui s’attache depuis à conserver et à restaurer ce patrimoine exceptionnel tout en l’ouvrant au plus grand nombre. Accès en voiture, à pied ou à vélo. Parking gratuit

Vivez une expérience immersive avec la Direction de la Culture du Conseil départemental de l’Oise et les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Oise !

© Conseil départemental de l’Oise