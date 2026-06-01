INAUGURATION EXPOSITION NUMA BASTIDE 2026 LA PASSION DE L’APICULTURE Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-de-Calberte

INAUGURATION EXPOSITION NUMA BASTIDE 2026 LA PASSION DE L’APICULTURE

Place de l’Église Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de la valorisation de la collection Numa-Bastide, nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition temporaire Numa Bastide 2026 La passion de l’apiculture, qui se tiendra Le mercredi 24 juin 2026 à 11h00 à l’Office de tourisme de Saint-Germain-de-Calberte

Dans le cadre de la valorisation de la collection Numa-Bastide, nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition temporaire Numa Bastide 2026 La passion de l’apiculture, qui se tiendra

Le mercredi 24 juin 2026 à 11h00

à l’Office de tourisme de Saint-Germain-de-Calberte

Place de l’Église

48370 Saint-Germain-de-Calberte

Tél. 04 66 45 81 94

Consacrée au miel, aux abeilles et aux savoir-faire apicoles cévenols, cette nouvelle exposition met à l’honneur une passion chère à l’érudit lozérien Numa Bastide. À travers des objets issus de sa collection, des documents d’archives et des photographies, elle invite à redécouvrir un patrimoine local précieux, transmis de génération en génération et profondément lié à l’identité de notre territoire.

Ce moment de convivialité sera l’occasion de découvrir l’exposition en avant-première, d’échanger autour de ce patrimoine vivant et de partager ensemble le lancement de cette nouvelle saison culturelle. .

Place de l’Église Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

As part of our efforts to showcase the Numa-Bastide collection, we are pleased to invite you to the opening of the temporary exhibition Numa Bastide 2026: A Passion for Beekeeping, which will take place on Wednesday, June 24, 2026, at 11:00 a.m. at the Saint-Germain-de-Calberte Tourist Office

L’événement INAUGURATION EXPOSITION NUMA BASTIDE 2026 LA PASSION DE L’APICULTURE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère