Inauguration exposition papillons Parc du Westerwald Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Inauguration exposition papillons

Parc du Westerwald 6578, rue des Hortensias Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 11:30:00

fin : 2027-02-10 12:30:00

Date(s) :

2027-02-10

Mairie de Pleurtuit

Découvrez l’exposition pédagogique sur les papillons dans le parc de la commune.

Infos www.pleurtuit.com .

Parc du Westerwald 6578, rue des Hortensias Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

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English :

L’événement Inauguration exposition papillons Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme