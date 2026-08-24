Inauguration exposition papillons Parc du Westerwald Pleurtuit
mercredi 10 février 2027 · Parc du Westerwald · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Inauguration exposition papillons
Parc du Westerwald 6578, rue des Hortensias Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 11:30:00
fin : 2027-02-10 12:30:00
Date(s) :
2027-02-10
Mairie de Pleurtuit
Découvrez l’exposition pédagogique sur les papillons dans le parc de la commune.
Infos www.pleurtuit.com .
Parc du Westerwald 6578, rue des Hortensias Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Inauguration exposition papillons Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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