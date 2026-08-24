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AGENDA · Pleurtuit

Inauguration exposition papillons Parc du Westerwald Pleurtuit

mercredi 10 février 2027 · Parc du Westerwald · Pleurtuit

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
11:30:00
Lieu
Parc du Westerwald
Adresse
6578, rue des Hortensias
Ville
35730 Pleurtuit
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Pleurtuit

Inauguration exposition papillons

Parc du Westerwald 6578, rue des Hortensias Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 11:30:00
fin : 2027-02-10 12:30:00

Date(s) :
2027-02-10

Mairie de Pleurtuit

Découvrez l’exposition pédagogique sur les papillons dans le parc de la commune.

Infos www.pleurtuit.com   .

Parc du Westerwald 6578, rue des Hortensias Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13 

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English :

L’événement Inauguration exposition papillons Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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