Chaumont

Inauguration nouveau jeu de piste dans Chaumont

Agence d’Attractivité de la Haute-Marne Chaumont Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

L’Office de Tourisme de Chaumont vous propose une toute nouvelle expérience ludique et immersive Le secret du cerf d’argent.

Ce jeu de piste invite les participants à (re)découvrir le centre historique de Chaumont à travers une enquête captivante mêlant énigmes et légende.

Tout commence avec un mystérieux manuscrit retrouvé par un explorateur… Il évoque un cerf aux bois d’argent, protecteur légendaire de la ville, dont l’identité a été perdue…

Votre mission ? Résoudre les énigmes disséminées dans la ville, reconstituer un code secret… et percer ce mystère avant qu’il ne disparaisse à jamais.

A l’occasion de son lancement, venez participer à la journée avant-première. Les inscriptions sont déjà ouvertes !

En famille, entre amis ou en solo, nous vous attendons nombreux. .

Agence d’Attractivité de la Haute-Marne Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Inauguration nouveau jeu de piste dans Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-05-18 par Antenne de Chaumont