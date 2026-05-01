Les grandes tablées Chaumont
Les grandes tablées Chaumont samedi 23 mai 2026.
Chaumont
Les grandes tablées
Place des Arts Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
A l’occasion des 80 ans du Secours catholique Caritas France, rejoignez à la Place des Arts l’association pour un moment festif et convivial.
Vous pourrez partager des moments de dialogue, un goûter et des jeux seront proposés pour petits et grands. .
Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 57 48 69 11
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English :
L’événement Les grandes tablées Chaumont a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Chaumont
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