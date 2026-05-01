Chaumont

Les grandes tablées

Place des Arts Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

A l’occasion des 80 ans du Secours catholique Caritas France, rejoignez à la Place des Arts l’association pour un moment festif et convivial.

Vous pourrez partager des moments de dialogue, un goûter et des jeux seront proposés pour petits et grands. .

Place des Arts Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 57 48 69 11

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English :

L’événement Les grandes tablées Chaumont a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Chaumont