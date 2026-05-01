Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont

Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont

Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont samedi 23 mai 2026.

Adresse : Musée de la Crèche

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois

Musée de la Crèche Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Présentation flash de l’Objet de la saison n°5, la fibule de la forêt de Marsois. Pour découvrir cette curieuse fibule (entre la broche et l’épingle à nourrice) associant bronze et verre rouge, comprendre ses motifs typiques de l’art celtique et connaître son origine lointaine.

Deux séances 21h30-21h45 & 22h-22h15   .

Musée de la Crèche Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 39 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)