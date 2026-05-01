Chaumont

Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois

Musée de la Crèche Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Présentation flash de l’Objet de la saison n°5, la fibule de la forêt de Marsois. Pour découvrir cette curieuse fibule (entre la broche et l’épingle à nourrice) associant bronze et verre rouge, comprendre ses motifs typiques de l’art celtique et connaître son origine lointaine.

Deux séances 21h30-21h45 & 22h-22h15 .

Musée de la Crèche Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 39 85

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English :

L’événement Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne de Chaumont