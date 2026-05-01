Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont
Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont samedi 23 mai 2026.
Chaumont
Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois
Musée de la Crèche Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Présentation flash de l’Objet de la saison n°5, la fibule de la forêt de Marsois. Pour découvrir cette curieuse fibule (entre la broche et l’épingle à nourrice) associant bronze et verre rouge, comprendre ses motifs typiques de l’art celtique et connaître son origine lointaine.
Deux séances 21h30-21h45 & 22h-22h15 .
Musée de la Crèche Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 39 85
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English :
L’événement Nuit des musées Présentation flash de la fibule de la forêt de Marsois Chaumont a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne de Chaumont
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