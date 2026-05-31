INCAS, L’HÉRITAGE SACRÉ DES ANDES, Hôtel départemental des expositions du Var, Draguignan

INCAS, L’HÉRITAGE SACRÉ DES ANDES 20 juin – 25 septembre Hôtel départemental des expositions du Var Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Cette exposition propose près de 250 objets rituels issus de collections internationales et offre une rétrospective de près de 3000 ans d’histoire précolombienne andine, de chavin aux incas. L’exposition est conçue avec la commissaire Carole Fraresso, spécialiste d’orfèvrerie andine et des cultures préhispaniques du Pérou, pensionnaire de l’Institut Français d’Études de Lima au Pérou de 2004 à 2006 et commissaire scientifique associée au Musée Larco de Lima depuis 2009. Une exposition faite avec le Musée Larco au Pérou.

Hôtel départemental des expositions du Var

Crédit de l’affiche : coiffe frontale en or Mochica. Museo Larco, Lima – Pérou – ML100770.

Les partenaires mentionnés par l’affiche sont :

– Musée des Amériques d’Auch

– Museo Larco, Lima – Pérou

– MALI, Museo de Arte de Lima – Pérou

– Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

Hôtel départemental des expositions du Var 1 boulevard Maréchal Foch, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 95 34 08 https://hdevar.fr/

INCAS, L’HÉRITAGE SACRÉ DES ANDES