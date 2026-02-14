inCIRCus, Les 10 ans !, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès
inCIRCus, Les 10 ans !, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès jeudi 11 juin 2026.
inCIRCus, Les 10 ans ! 11 – 13 juin La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard
Gratuit en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T13:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
LES 10 ANS !
Venez célébrer l’arrivée de l’été et le cirque en plein air avec le festival inCIRCus, 100% gratuit et organisé par la Verrerie d’Alès au cœur du quartier de Rochebelle !
Programmation dévoilée au Printemps 2026 !
LIEU & HORAIRES À VENIR…
Aftermovie du Festival InCIRCus 2025 :
https://youtu.be/VIOnWyMh67s
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« data »: {« author »: « La Verrerie d’Alu00e8s », « cache_age »: 86400, « description »: « Du 12 au 14 juin 2025, s’est du00e9roulu00e9 le festival inCIRCus u00e0 Alu00e8s.nSpectacles, Ateliers, Samedi Bien, soiru00e9e de clu00f4ture.. du00e9couvrez tous les moments qui nous ont fait vibrer lors de cette 9u00e8me u00e9dition !n————-nRu00e9alisation : Les Films InvisiblesnMusique : the Swiss – Bubble bath », « type »: « video », « title »: « Aftermovie inCIRCus 2025 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/VIOnWyMh67s/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=VIOnWyMh67s », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMoGTUbPmOFmDSqj55a_LEg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/VIOnWyMh67s »}]
Festival gratuit de cirque d’été Festival Été