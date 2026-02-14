inCIRCus, Les 10 ans !, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

inCIRCus, Les 10 ans ! 11 – 13 juin La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T13:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

LES 10 ANS !

Venez célébrer l’arrivée de l’été et le cirque en plein air avec le festival inCIRCus, 100% gratuit et organisé par la Verrerie d’Alès au cœur du quartier de Rochebelle !

Programmation dévoilée au Printemps 2026 !

LIEU & HORAIRES À VENIR…

Aftermovie du Festival InCIRCus 2025 :

https://youtu.be/VIOnWyMh67s

Festival gratuit de cirque d’été Festival Été