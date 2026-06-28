Roubaix

Inconstance

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05 21:15:00

Date(s) :

2027-02-05

Avec une sincérité désarmante, l’humoriste brise les tabous de la santé mentale. Elle aborde sans filtre sa propre bipolarité, son burn-out et ses séjours en psychiatrie. À travers une galerie de personnages drôles et profondément humains (soignants, patients, proches), elle dépeint les montagnes russes émotionnelles qu’elle a traversées.

De cet effondrement naît une réflexion lumineuse sur la résilience, l’espoir et l’acceptation de soi. Un spectacle profondément humaniste et poignant, où la faiblesse devient une force.

Avec une sincérité désarmante, l’humoriste brise les tabous de la santé mentale. Elle aborde sans filtre sa propre bipolarité, son burn-out et ses séjours en psychiatrie. À travers une galerie de personnages drôles et profondément humains (soignants, patients, proches), elle dépeint les montagnes russes émotionnelles qu’elle a traversées.

De cet effondrement naît une réflexion lumineuse sur la résilience, l’espoir et l’acceptation de soi. Un spectacle profondément humaniste et poignant, où la faiblesse devient une force. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

With disarming sincerity, the comedian breaks down the taboos surrounding mental health. She speaks candidly about her own bipolar disorder, her burnout, and her stays in psychiatric hospitals. Through a cast of funny and deeply human characters (caregivers, patients, loved ones), she depicts the emotional roller coaster she has been through.

From this breakdown emerges an illuminating reflection on resilience, hope, and self-acceptance. A deeply humanistic and poignant show, where weakness becomes a strength.

L’événement Inconstance Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme