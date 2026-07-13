INCONSTANCE Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire
samedi 26 septembre 2026 · Théâtre Ligéria · Sainte-Luce-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 20:00 – 21:15
Gratuit : non 11 € à 25 € Tout public
Un spectacle à la fois drôle et coup de poing dans lequel la comédienne incarne une galerie de personnages, tout en délicatesse. Elle dévoile ainsi un récit intime sur nos passages à vide. Figure de l’humour, Constance revient pour un sixième spectacle. Drôle et bouleversante, elle incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle. Constance livre une création personnelle avec un récit introspectif empli de mordant !« J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. » « La façon dont elle utilise l’humour, le rire, toujours à bon escient, pour nous faire comprendre ce que peut être le fait d’être faillible est vraiment remarquable. Courrez-y. » Le Masque et la Plume, France Inter A partir de 14 ans. Crédit photo ©Léa Rouaud
Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980
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