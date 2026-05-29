Indecente : Holy La Garce Speechless bar Paris

Confidences d’une Drag Queen.

Durée : 80 minutes

Descriptif : Holy La Garce, l’une des plus anciennes drag queens de la capitale, est confrontée à l’éclosion de la nouvelle scène drag. C’est l’occasion d’évoquer, avec humour et sans tabou, ses différentes vies. Elle partage généreusement des anecdotes sur ses débuts, ses échecs, et les défis qu’une drag d’aujourd’hui doit relever…

Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.

Suivie d’une musique ambiante des films de Pablo Almodovar

Informations importantes :

Placement libre

Première partie assurée par

1 entracte

Artistes : Holy la Garce

Mise en scène :Jean A. Deron

Auteur : Holy la Garce

Diffusion : NOVA entertainment

Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.

Le mardi 16 juin 2026

de 19h00 à 00h00

payant

Dès 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T00:00:00+02:00

Speechless bar 45, rue de Montreuil 75011 Paris

https://shotgun.live/fr/events/indecente-holy-la-garce https://fb.me/e/7DbsUJ7Wg https://fb.me/e/7DbsUJ7Wg



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