Indecente : Holy La Garce Speechless bar Paris
Indecente : Holy La Garce Speechless bar Paris mardi 16 juin 2026.
Confidences d’une Drag Queen.
Durée : 80 minutes
Descriptif : Holy La Garce, l’une des plus anciennes drag queens de la capitale, est confrontée à l’éclosion de la nouvelle scène drag. C’est l’occasion d’évoquer, avec humour et sans tabou, ses différentes vies. Elle partage généreusement des anecdotes sur ses débuts, ses échecs, et les défis qu’une drag d’aujourd’hui doit relever…
Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.
Suivie d’une musique ambiante des films de Pablo Almodovar
Informations importantes :
Placement libre
Première partie assurée par
1 entracte
Artistes : Holy la Garce
Mise en scène :Jean A. Deron
Auteur : Holy la Garce
Diffusion : NOVA entertainment
Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.
Le mardi 16 juin 2026
de 19h00 à 00h00
payant
Dès 10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T00:00:00+02:00
Speechless bar 45, rue de Montreuil 75011 Paris
https://shotgun.live/fr/events/indecente-holy-la-garce https://fb.me/e/7DbsUJ7Wg https://fb.me/e/7DbsUJ7Wg
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