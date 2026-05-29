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Indecente : Holy La Garce Speechless bar Paris

Indecente : Holy La Garce Speechless bar Paris

Indecente : Holy La Garce Speechless bar Paris mardi 16 juin 2026.

Lieu : Speechless bar

Adresse : 45, rue de Montreuil

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : <p>Dès 10 euros.</p>

Confidences d’une Drag Queen.

Durée : 80 minutes

Descriptif : Holy La Garce, l’une des plus anciennes drag queens de la capitale, est confrontée à l’éclosion de la nouvelle scène drag. C’est l’occasion d’évoquer, avec humour et sans tabou, ses différentes vies. Elle partage généreusement des anecdotes sur ses débuts, ses échecs, et les défis qu’une drag d’aujourd’hui doit relever…

Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.

Suivie d’une musique ambiante des films de Pablo Almodovar

Informations importantes :

Placement libre

Première partie assurée par

1 entracte

Artistes : Holy la Garce

Mise en scène :Jean A. Deron

Auteur : Holy la Garce

Diffusion : NOVA entertainment

Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.
Le mardi 16 juin 2026
de 19h00 à 00h00
payant

Dès 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T00:00:00+02:00

Speechless bar 45, rue de Montreuil  75011 Paris
https://shotgun.live/fr/events/indecente-holy-la-garce https://fb.me/e/7DbsUJ7Wg https://fb.me/e/7DbsUJ7Wg


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