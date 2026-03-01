Indiscrétions Z’épistolaires L’Electron Libre Nyons

Indiscrétions Z’épistolaires

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Équipe artistique À la guitare , au piano et au chant Maribé

Metteur en scène Marie Beghin

Auteur Marie Beghin

.

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artistic team: Guitar, piano and vocals Maribé

Director: Marie Beghin

Author Marie Beghin

L’événement Indiscrétions Z’épistolaires Nyons a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale