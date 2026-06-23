Inf’eau Mer, par l’association Naturoscope Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Inf’eau Mer, par l’association Naturoscope

Du lundi 27 au mardi 28 juillet 2026 de 10h à 18h.

Lundi 17 août 2026 de 10h à 18h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-17

Venez découvrir les richesses de la Méditerranée à travers un stand ludique et éducatif animé par l’association Naturoscope, dans le cadre de la campagne régionale Inf’Eau Mer.Enfants

La campagne Inf’eau mer mobilise 17 structures d’éducation à l’environnement par une approche ludique et éducative.



Les objectifs de la campagne sont



• Informer et sensibiliser un large public sur la protection de la mer et de l’environnement par une approche ludique et éducative.

• Développer un tourisme plus respectueux de l’environnement.

• Informer le public sur les actions menées par la commune pour la gestion du littoral.

• Recueillir des informations sur la perception des vacanciers et des résidents concernant l’environnement à travers un questionnaire.



Sur le stand, ouvert et adapté à tous, vous retrouverez



• Des jeux ludiques et éducatifs

• Des brochures d’information

• Une expo-quizz



Durée de la visite entre 10 et 45 minutes



Stand ouvert de 10h à 18h





INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous



Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr

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English :

Come discover the treasures of the Mediterranean at a fun and educational booth run by the Naturoscope association, as part of the regional Inf’Eau Mer campaign.

L’événement Inf’eau Mer, par l’association Naturoscope Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille