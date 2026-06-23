Inf’eau Mer, par l’association Naturoscope Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement
lundi 27 juillet 2026 · Stade nautique municipal Florence Arthaud · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Inf’eau Mer, par l’association Naturoscope
Du lundi 27 au mardi 28 juillet 2026 de 10h à 18h.
Lundi 17 août 2026 de 10h à 18h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-17
Venez découvrir les richesses de la Méditerranée à travers un stand ludique et éducatif animé par l’association Naturoscope, dans le cadre de la campagne régionale Inf’Eau Mer.Enfants
La campagne Inf’eau mer mobilise 17 structures d’éducation à l’environnement par une approche ludique et éducative.
Les objectifs de la campagne sont
• Informer et sensibiliser un large public sur la protection de la mer et de l’environnement par une approche ludique et éducative.
• Développer un tourisme plus respectueux de l’environnement.
• Informer le public sur les actions menées par la commune pour la gestion du littoral.
• Recueillir des informations sur la perception des vacanciers et des résidents concernant l’environnement à travers un questionnaire.
Sur le stand, ouvert et adapté à tous, vous retrouverez
• Des jeux ludiques et éducatifs
• Des brochures d’information
• Une expo-quizz
Durée de la visite entre 10 et 45 minutes
Stand ouvert de 10h à 18h
INFORMATIONS PRATIQUES
► Lieu de rendez-vous
Stade nautique Florence Arthaud
6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille
Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €
Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique
Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.
► Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .
Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr
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English :
Come discover the treasures of the Mediterranean at a fun and educational booth run by the Naturoscope association, as part of the regional Inf’Eau Mer campaign.
L’événement Inf’eau Mer, par l’association Naturoscope Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille
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