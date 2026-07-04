Influent Mum Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Informations pratiques

Dans un salon transformé en studio de tournage, une famille d’influenceur·ses met en scène son quotidien pour sa communauté en ligne. Déballages de cadeaux, placements de produits, gestes calibrés : tout est prêt pour la caméra. Jusqu’au jour où une créature ingrate et apathique fait irruption dans ce quotidien trop lisse et en fait vaciller l’image parfaite, creusant peu à peu le vide.

Des figures grotesques aux corps transformés par des prothèses et parlant un grommelot moderne peuplent ce spectacle d’une inventivité rare. Porté par un univers esthétique foisonnant, un esprit clownesque et un jeu très physique des comédien·nes, Influent Mum livre une satire jubilatoire d’une société en représentation permanente.

Et si la famille devenait une entreprise ? Que resterait-il de l’intime si tout était à vendre ? Sur scène, une famille d’influenceur·ses performe le bonheur parfait, jusqu’à ce qu’une intruse vienne troubler cette mécanique bien rodée.

Du mardi 19 janvier 2027 au samedi 30 janvier 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h10

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h10

payant

De 9 à 27 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-19T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-30T20:10:00+01:00

Date(s) : 2027-01-19T20:00:00+02:00_2027-01-19T21:10:00+02:00;2027-01-20T20:00:00+02:00_2027-01-20T21:10:00+02:00;2027-01-21T20:00:00+02:00_2027-01-21T21:10:00+02:00;2027-01-22T20:00:00+02:00_2027-01-22T21:10:00+02:00;2027-01-23T18:00:00+02:00_2027-01-23T19:10:00+02:00;2027-01-26T20:00:00+02:00_2027-01-26T21:10:00+02:00;2027-01-27T20:00:00+02:00_2027-01-27T21:10:00+02:00;2027-01-28T20:00:00+02:00_2027-01-28T21:10:00+02:00;2027-01-29T20:00:00+02:00_2027-01-29T21:10:00+02:00;2027-01-30T18:00:00+02:00_2027-01-30T19:10:00+02:00

Théâtre Public de Montreuil 63, rue Victor Hugo 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/influent-mum +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil



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