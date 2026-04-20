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Informatique : crée ton jeu vidéo avec Scratch 7/11 ans de 14h00 à 16h00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris

Informatique : crée ton jeu vidéo avec Scratch 7/11 ans de 14h00 à 16h00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris

Informatique : crée ton jeu vidéo avec Scratch 7/11 ans de 14h00 à 16h00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris lundi 20 avril 2026.

Lieu : Le Patronage Laïque Jules-Vallès

Adresse : 72 avenue Félix Faure

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>27 euros </p>

Lors de ce stage, les enfants découvrent les concepts de base de la programmation tels que la séquence, la boucle et la condition. Ils acquièrent ainsi des compétences informatiques essentielles de manière ludique et créative, développent leur pensée logique et leur collaboration.

Scratch est un logiciel gratuit à vocation éducative qui propose un environnement de programmation visuel convivial.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant

27 euros 

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure  75015 Paris
+33140608600


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