Informatique : crée ton jeu vidéo avec Scratch 7/11 ans de 14h00 à 16h00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris

Lors de ce stage, les enfants découvrent les concepts de base de la programmation tels que la séquence, la boucle et la condition. Ils acquièrent ainsi des compétences informatiques essentielles de manière ludique et créative, développent leur pensée logique et leur collaboration.

Scratch est un logiciel gratuit à vocation éducative qui propose un environnement de programmation visuel convivial.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

27 euros

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

+33140608600



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