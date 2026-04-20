Informatique : crée ton jeu vidéo avec Scratch 7/11 ans de 14h00 à 16h00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris
Informatique : crée ton jeu vidéo avec Scratch 7/11 ans de 14h00 à 16h00 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris lundi 20 avril 2026.
Lors de ce stage, les enfants découvrent les concepts de base de la programmation tels que la séquence, la boucle et la condition. Ils acquièrent ainsi des compétences informatiques essentielles de manière ludique et créative, développent leur pensée logique et leur collaboration.
Scratch est un logiciel gratuit à vocation éducative qui propose un environnement de programmation visuel convivial.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
27 euros
Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00
Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris
+33140608600
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