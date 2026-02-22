Informatique, Découverte de l’intelligence artificielle Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informatique, Découverte de l’intelligence artificielle

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Découverte de l’intelligence artificielle et de la manière dont elle s’invite dans notre quotidien.

Une initiation simple et accessible pour comprendre, tester et échanger autour de cette technologie fascinante.

Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

Rendez-vous à 17h (durée 1h30). .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

