Infos Logement Jeunes et étudiants, Pôle Universitaire -, Millau
Infos Logement Jeunes et étudiants, Pôle Universitaire -, Millau mercredi 3 juin 2026.
Infos Logement Jeunes et étudiants Mercredi 3 juin, 10h00 Pôle Universitaire – Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Venez rencontrer le CLAJ et Aveyron Habitat qui présentera son offre étudiante !
Plus d’infos :
info@clajrodez.org
05.65.73.16.32
Pôle Universitaire – Esplanade François Mitterrand – 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron Occitanie [{« link »: « mailto:info@clajrodez.org »}]
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