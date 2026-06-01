Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française, Jardins de l’hôtel de Sambucy, Millau

Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française 6 et 7 juin Jardins de l’hôtel de Sambucy Aveyron

Entrée des jardins : 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Explorez le riche patrimoine végétal, arboré, potager et architectural qui vous entoure.

Des visites guidées des jardins sont proposées tout au long du week-end, vous permettant d’approfondir votre découverte en compagnie d’un guide expert.

Les Rendez-vous aux jardins 2026 accueilleront des concerts des classes de guitares, cuivres et harpes du Conservatoire départemental de musique, samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h 30.

Un concert de l’ensemble vocal Emma Calvé est également proposé le dimanche à 15 h 00.

Une exposition de photos de la faune du Larzac proposée par l’artiste larzacien Marc Jardel vous attend dans l’orangerie.

Le tout sera accompagné des délicieuses crêpes de Sophie, d’une buvette et de jeux anciens pour les jeunes et moins jeunes.

Enfin, un concert exceptionnel de François Lazarevitch, flûtiste et cornemusiste, donnera lieu à une déambulation originale intitulée « 1 000 ans de cornemuse », le samedi à 18 h 30, avec une billetterie dédiée sur explore-millau.com.

Jardins de l’hôtel de Sambucy 22 boulevard de l’Ayrolle, Millau, Aveyron, Occitanie Millau 12100 Aveyron Occitanie 05 65 60 02 42 Construit entre cours et jardin au XVIIe siècle par Jacques Duchesne, maître des eaux et forêts, l’hôtel était alors un pavillon de chasse comprenant un corps de logis et deux ailes en retour, orné de somptueux décors, associant stucs et fresques, pour y recevoir, selon la légende, la duchesse de Fontanges, favorite du roi Louis XIV, lorsqu’elle dut quitter Versailles.

À l’arrière furent aménagés sur 1 ha privé un jardin régulier à la française, équipé d’un bassin agrémenté d’un jet d’eau et composé de deux parterres de broderies de buis, donnant un caractère remarquable à l’édifice, et un espace potager structuré en quatre carrés et séparé par un ruisseau canalisé.

Par la suite transformé à l’anglaise et remodelé autour d’une grande pièce d’eau aux contours courbes, ce jardin est revenu à sa vocation initiale de jardin à la française, suite à une magistrale restauration entre 1997 et 1999 par le baron Édouard de Sambucy, avec l’aide technique et financière de l’État et du Département, à partir d’une toile de chevalet de l’époque complétée par des fouilles archéologiques pour dimensionner les parterres et le canal.

Broderies de buis, canal d’amenée des eaux, bassin, orangerie, cèdres du XIXe siècle, potager.

Ouvert de juin à septembre sur réservation auprès de l’office de tourisme Millau-Grands Causses. 22 boulevard de l’Ayrolle. animaux non admis, parking à proximité

Explorez le riche patrimoine végétal, arboré, potager et architectural qui vous entoure.

©Sambucy