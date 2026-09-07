Initiation à Canva, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Initiation à Canva Vendredi 13 novembre, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T14:30:00+01:00 – 2026-11-13T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T14:30:00+01:00 – 2026-11-13T16:00:00+01:00

Découvrez Canva, un outil simple et intuitif pour créer facilement des affiches, cartes, invitations, publications pour les réseaux sociaux et bien d’autres supports. Apprenez les bases de la mise en page et réalisez vos premières créations en toute simplicité.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

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