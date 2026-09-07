Initiation à Canva, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
vendredi 13 novembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Initiation à Canva Vendredi 13 novembre, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T14:30:00+01:00 – 2026-11-13T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T14:30:00+01:00 – 2026-11-13T16:00:00+01:00
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Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Atelier informatique
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