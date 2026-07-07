Initiation à la cueillette sauvage Aubazines
mardi 7 juillet 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Initiation à la cueillette sauvage
Bar de la plage Aubazines Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Une balade d’environ 1h30 à la découverte de la flore locale exercices d’identification, usages internes et externes, médicinales, comestibles et autres merveilles. Nous découvrons des plantes faciles reconnaissables et sûres pour toute la famille .
Bar de la plage Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 46 07 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à la cueillette sauvage
L’événement Initiation à la cueillette sauvage Aubazines a été mis à jour le 2026-07-14 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Aubazines (Corrèze)
- Concert Ava Corsica Aubazines 22 juillet 2026
- Visite théâtralisée nocturne d’Aubazine Aubazines 23 juillet 2026
- Conférence historique XIIème siècle et Étienne d’Obazine Aubazines 24 juillet 2026
- Exposition du Foyer Rural de Sainte Fortunade Aubazines 27 juillet 2026
- Auberge Espagnole entre célibataires Aubazines 2 août 2026