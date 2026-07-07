Informations pratiques

Aubazines

Initiation à la cueillette sauvage

Bar de la plage Aubazines Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Une balade d’environ 1h30 à la découverte de la flore locale exercices d’identification, usages internes et externes, médicinales, comestibles et autres merveilles. Nous découvrons des plantes faciles reconnaissables et sûres pour toute la famille .

Bar de la plage Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 46 07 83

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English : Initiation à la cueillette sauvage

L’événement Initiation à la cueillette sauvage Aubazines a été mis à jour le 2026-07-14 par Corrèze Tourisme