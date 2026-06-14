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Initiation à la danse bretonne Pluméliau-Bieuzy

Initiation à la danse bretonne Pluméliau-Bieuzy mercredi 12 août 2026.

Adresse : Promenade des estivants

Ville : 56930 Pluméliau-Bieuzy

Département : Morbihan

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Pluméliau-Bieuzy

Initiation à la danse bretonne

Promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez apprendre les pas de bases des danses traditionnelles bretonnes avec le cercle celtique Bugale Melrand.
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À 18h gratuit.   .

Promenade des estivants Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07 

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English :

L’événement Initiation à la danse bretonne Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté

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