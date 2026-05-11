INITIATION À LA DÉGUSTATION AU GAZETTE CAFÉ Montpellier
INITIATION À LA DÉGUSTATION AU GAZETTE CAFÉ Montpellier jeudi 4 juin 2026.
Montpellier
INITIATION À LA DÉGUSTATION AU GAZETTE CAFÉ
6 Rue Levat Montpellier Hérault
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Envie d’apprendre à déguster sans te prendre la tête ?
Rendez-vous au Gazette Café pour 2h d’initiation on observe, on sent, on goûte et on met enfin des mots sur ses sensations !
Au programme les bases de la dégustation et de la vinification, jeu d’arômes & saveurs, et dégustation commentée de 5 vins du Languedoc.
Jeudi 4 juin 2026 à 19h00
Envie d’apprendre à déguster sans te prendre la tête ?
Rendez-vous au Gazette Café pour 2h d’initiation on observe, on sent, on goûte et on met enfin des mots sur ses sensations !
Au programme les bases de la dégustation et de la vinification, jeu d’arômes & saveurs, et dégustation commentée de 5 vins du Languedoc.
Attention, tu risques de devenir celui/celle qui “sent tout”
De 19h00 à 21h00
45€ personne
Sur inscription .
6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Would you like to learn how to taste without worrying?
Come to the Gazette Café for a 2-hour introduction: observe, smell, taste and finally put your sensations into words!
On the program: the basics of tasting and winemaking, a game of aromas & flavors, and a commented tasting of 5 Languedoc wines.
L’événement INITIATION À LA DÉGUSTATION AU GAZETTE CAFÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT MONTPELLIER
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