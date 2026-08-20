INITIATION À LA GRAVURE, Cour des créateurs, Salon-de-Provence

Informations pratiques

INITIATION À LA GRAVURE Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Cour des créateurs Bouches-du-Rhône

Places limitées, inscription sur place / Prévoir un tablier afin de protéger vos vêtements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les techniques de la gravure à la presse lors d’un atelier d’initiation animé par trois graveuses du collectif Artis 13 : Françoise Francoul, Michèle James et Edith Bruandet.

A partir de 15 ans.

Durée 1h30.

Prévoir un tablier afin de protéger vos vêtements.

Inscription sur place

Cour des créateurs Place des Centuries 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 89 90 La Cour des Créateurs est nichée dans le centre historique, place des Centuries au pied du

Château de l’Empéri. Datant du bas Moyen-Âge, l’Isle de l’église Saint-Michel, aujourd’hui structure culturelle municipale, a été rénovée à la Renaissance. Resté un temps en friche, cet espace atypique et magique, où règnent la pierre ancienne, arcs et voûtes magnifiques, s’est mué en une véritable galerie d’art. Sa grande superficie est idéale pour accueillir des projets artistiques collectifs et autres expositions pluri-disciplinaires.

Venez découvrir les techniques de la gravure à la presse lors d’un atelier d’initiation animé par trois graveuses du collectif Artis 13 : Françoise Francoul, Michèle James et Edith Bruandet.