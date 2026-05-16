Initiation à la langue coréenne Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Initiation à la langue coréenne Université Ouverte – Université Paris Cité Paris vendredi 22 mai 2026.
Animé DD coréen – KO Daeyoung.
KO Daeyoung enseigne le coréen depuis un an à l’Université Ouverte de l’université Paris Cité.
Lors de ces deux séances en amphithéâtre, il vous permettra de découvrir le hangeul, l’alphabet coréen. Grâce à cette initiation gratuite et ouverte à toute le monde, vous pourrez découvrir le fonctionnement de cette magnifique écriture ainsi qu’appendre à lire par vous-mêmes !
Venez découvrir les bases de la langue grâce à un professeur passionné et passionant.
Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !
Du vendredi 22 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
samedi
de 13h00 à 14h00
vendredi
de 15h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T15:00:00+02:00_2026-05-22T16:00:00+02:00;2026-05-23T13:00:00+02:00_2026-05-23T14:00:00+02:00
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr
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