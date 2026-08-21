Initiation à la nature morte, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon

Informations pratiques

Initiation à la nature morte 19 et 20 septembre Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez ce qu’est une nature morte à partir des œuvres conservées dans les collections du musée, puis créez votre propre nature morte d’après une composition. Du matériel artistique sera mis à votre disposition.

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Vous êtes férus de musées ou simplement curieux ? Le musée de l’Avallonnais Jean Després saura assouvir votre soif de découvertes !

Les collections archéologiques donnent un aperçu des activités humaines dans l’Avallonnais du Paléolithique au Moyen Âge. Plusieurs salles sont consacrées à des artistes renommés : le sculpteur Pierre Vigoureux, les peintres Isidore Pils et Georges Rouault, l’orfèvre-bijoutier Art déco Jean Després… Un espace dédié au processus de création artistique permet d’entrer dans les coulisses de la création d’une œuvre. La visite offre aussi l’opportunité de découvrir les traditions culturelles de l’ethnie Yao, répartie aujourd’hui du sud de la Chine au nord de la Thaïlande.

Découvrez ce qu’est une nature morte à partir des œuvres conservées dans les collections du musée, puis créez votre propre nature morte d’après une composition. Du matériel artistique sera mis à…

© Juliette Serre