Initiation à la photographie argentique, OSP – Musée de technologies anciennes, Rignac

Informations pratiques

Initiation à la photographie argentique 19 et 20 septembre OSP – Musée de technologies anciennes Aveyron

Sur réservation. Limité à 3 personnes simultanées. 10€ par personne pour tirage ou développement de pellicules.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le laboratoire de photographie argentique ouvre exceptionnellement ses portes. Deux spécialistes proposeront, au choix, une initiation au tirage de photographies sur papier, d’une durée de 1h, ou un atelier consacré à la prise de vue, au développement de pellicules et à la numérisation des négatifs, d’une durée de 2h.

Le musée OSP, qui présente l’histoire des photographes professionnels de Rignac, a créé son propre laboratoire argentique. Équipé de plusieurs agrandisseurs, dont un modèle Priox professionnel issu de dons, il conserve également des cuves de développement traditionnelles et des appareils photographiques argentiques en état de fonctionnement.

Cette ouverture sera l’occasion de redécouvrir les techniques du tirage noir et blanc sur papier ou de réaliser des prises de vue, puis de développer les pellicules avant leur numérisation. Les fichiers seront ensuite remis aux participants.

Activités proposées en petits groupes, sur rendez-vous et avec participation aux frais.

Le nombre de places étant limité, une inscription anticipée est recommandée.

OSP – Musée de technologies anciennes 6 place du Foirail, 12390 Rignac Rignac 12390 Aveyron Occitanie 06 08 96 54 13 http://www.osp-rignac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0608965413 »}] Sur une superficie de 250 m2, vous pourrez découvrir une exposition de 200 objets de la vie quotidienne entre 1850 et 1950, dont la plupart sont en parfait état de fonctionnement. Nos guides seront présents pour vous proposer des démonstrations interactives. De plus, nous organisons des ateliers pour une expérience encore plus immersive. Grand parking.

Le laboratoire photo argentique sera ouvert et deux spécialistes proposeront au choix,

©OSP