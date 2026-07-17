Initiation à la photographie d’architecture moderne et post-moderne, Mairie de Courbevoie, Courbevoie

Informations pratiques

Initiation à la photographie d’architecture moderne et post-moderne Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Courbevoie Hauts-de-Seine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’association courbevoisienne Esplanade Photo vous propose une initiation à la photographie d’architecture moderne et post-moderne ! À travers deux parcours créatifs, découvrez quelques règles de composition de photographie architecturale. En prenant pour sujet les architectures moderne et post-moderne dans leur forme monumentale, explorez votre créativité en vous initiant pas à pas. Les ateliers sont conçus pour les initiés comme pour les amateurs. À vous d’amener l’outil de prise de vues de votre choix (smartphone ou appareil photo). L’atelier du matin (10h-12h) portera sur le quartier Faubourg-de-l’Arche et son architecture post-moderne datée de la fin du XXe/début XXIe siècle, tandis que l’atelier de l’après-midi (14h-16h) sera dédié au complexe urbain fonctionnaliste Charras.

Quand ? Samedi 19 septembre, atelier Faubourg-de-l’arche de 10h à 12h et atelier Charras de 14h à 16h

Où ? Atelier du matin : rendez-vous à l’entrée de l’allée Bernard Palissy, atelier de l’après-midi : rendez-vous devant la halle de marché Charras, sur le parvis (30, rue de l’Alma)

Mairie de Courbevoie 2, place de l’Hôtel de Ville – 92 400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

Atelier d’initiation à la photographie par l’association courbevoisienne Esplanade Photo

© Mairie de Courbevoie