Initiation à la pratique de la boule de Fort, Cercle du Bon-Accord, Chinon

Informations pratiques

Initiation à la pratique de la boule de Fort 19 et 20 septembre Cercle du Bon-Accord Indre-et-Loire

Réservation obligatoire pour les groupes auprès de Virginie 06 08 45 85 68 ou René au 06 72 32 69 48 ou Pascal au 06 41 03 09 99

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La boule de fort n’est pas tout à fait ronde mais méplate, avec un côté légèrement plus « fort » que l’autre et elle pèse environ 1,300 kg !

Quant au terrain, il n’est pas plat, mais incurvé et mesure environ 20 à 25 mètres de long sur 6 mètres de large.

Il faut donc beaucoup de concentration et d’habileté pour maîtriser la trajectoire de la boule de fort.

Cercle du Bon-Accord 19 avenue François-Mitterrand 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 98 30 98 https://www.facebook.com/people/Cercle-du-bon-accord-Chinon/100039844005066/ Salle typique du jeu de la boule de fort : piste installée sous une structure charpentée.

Si vous venez à notre rencontre, vous pourrez pousser quelques boules et nous vous raconterons l’histoire de notre jeu !

Virginie bonenfant