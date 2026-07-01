Initiation à la pratique de la boule de Fort pour les scolaires, Cercle du Bon-Accord, Chinon
vendredi 18 septembre 2026 · Cercle du Bon-Accord · Chinon
Informations pratiques
Initiation à la pratique de la boule de Fort pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 08h30 Cercle du Bon-Accord Indre-et-Loire
Réservation obligatoire pour les groupes scolaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
La boule de fort n’est pas tout à fait ronde, mais méplate, avec un côté légèrement plus « fort » que l’autre, et elle pèse environ 1,300 kg !
Quant au terrain, il n’est pas plat, mais incurvé et mesure approximativement 20 à 25 mètres de long sur 6 mètres de large.
Il faut donc beaucoup de concentration et d’habileté pour maîtriser la trajectoire de la boule de fort.
Cercle du Bon-Accord 19 avenue François-Mitterrand 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 98 30 98 https://www.facebook.com/people/Cercle-du-bon-accord-Chinon/100039844005066/ Salle typique du jeu de la boule de fort : piste installée sous une structure charpentée.
Venez à notre rencontre, vous pourrez vous initier à la pratique de boules de fort en poussant quelques boules et nous vous raconterons l’histoire de notre jeu.
Virginie Bonenfant
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