Initiation à la vannerie Ault
Initiation à la vannerie Ault vendredi 17 juillet 2026.
Ault
Initiation à la vannerie
30 Grande Rue Ault Somme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie. Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif 40€
Durée 2h
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie. Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif 40€
Durée 2h .
30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47 kermessesauvage@gmail.com
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English :
Atelier effet Mer offers you an introduction to wickerwork. Creation of a wicker feeder.
Price: 40?
Duration: 2 hours
L’événement Initiation à la vannerie Ault a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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