Initiation à l’aikido Gymnase Ortolan PARIS

Venez découvrir l’aïkido !

Initiation ouverte à toutes et tous, jeunes et adultes de tous âges.

Enfants (6-14 ans) : 17:30-18:30

Ados et adultes : 19:00-20:30

Gymnase Ortolan, 18 rue Ortolan, dans le 5e (Métro Place Monge)

Prévoir une tenue souple, de type survêtement.

Renseignements : bureau@parisaikidoclub.com

Qu’est-ce que l’aïkido ?

C’est une discipline martiale japonaise fondée dans les années 1930. On y trouve des techniques à mains nues visant à neutraliser un partenaire en l’amenant à une chute ou à une immobilisation.

Accessible à tous et à toutes, l’aïkido développe tout autant les qualités physiques (souplesse, réflexes, agilité) que morales (maîtrise de soi, intégrité de soi et des partenaires, non-violence). Chez l’enfant, l’aïkido porte des valeurs éducatives telles que le respect et la discipline par un travail sur l’attitude et la coordination des mouvements.

Discipline non-compétitive, l’aïkido met l’accent sur le développement de l’individu par rapport à lui-même et en relation avec ses partenaires.

Le Paris Aïkido Club

Créé en 1969, le Paris Aïkido Club accueille des pratiquants et pratiquantes de tous horizons. Ses cinq enseignants sont des pratiquants expérimentés et reconnus pour leur niveau technique et leurs qualités pédagogiques. Le club a amené un grand nombre de ses pratiquants jusqu’à la ceinture noire (et au-delà), dont plusieurs sont désormais enseignants au sein de leurs propres clubs. C’est surtout un club qui valorise la diversité des approches et des personnes.

La semaine d’initiation et de découverte

L’objectif de la semaine est de découvrir l’aïkido dans une ambiance conviviale. En renfort des enseignants, les pratiquantes et pratiquants du club viennent vous accompagner pour vos premiers pas sur les tatamis. Les séances organisent une progression au fil de la semaine, mais il possible de ne participer qu’à une partie de cette initiation.

Le Paris Aikido CLub vous propose une semaine gratuite d’initiation à l’aikido, du 29 juin au 03 juillet, dans le 5e.

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h30 à 18h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T20:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T17:30:00+02:00_2026-06-29T18:30:00+02:00;2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T20:30:00+02:00;2026-06-30T17:30:00+02:00_2026-06-30T18:30:00+02:00;2026-06-30T19:00:00+02:00_2026-06-30T20:30:00+02:00;2026-07-01T17:30:00+02:00_2026-07-01T18:30:00+02:00;2026-07-01T19:00:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00;2026-07-02T17:30:00+02:00_2026-07-02T18:30:00+02:00;2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-03T17:30:00+02:00_2026-07-03T18:30:00+02:00;2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00

Gymnase Ortolan 18 rue Ortolan 75005 PARIS

https://www.parisaikidoclub.com/spip/spip.php?article897



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