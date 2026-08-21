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AGENDA · Le Boulou

INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE MONIQUE Le Boulou

mardi 15 septembre 2026 · Le Boulou

INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE MONIQUE Le Boulou

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Avenue Léon-Jean Grégory
Ville
66160 Le Boulou
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Boulou

INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE MONIQUE

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Spécial “ Journées Européennes du Patrimoine. Atelier créatif Patrimoines du Boulou
Atelier Adultes limité à 10 personnes. Inscriptions obligatoires Gratuit.
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Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00  mediatheque@mairie-leboulou.fr

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English :

Special Event: European Heritage Days. Creative Workshop: “Heritage of Le Boulou”
Adult workshop limited to 10 people. Registration required — Free.

L’événement INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE MONIQUE Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66

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