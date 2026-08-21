INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE MONIQUE Le Boulou
mardi 15 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE MONIQUE
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Spécial “ Journées Européennes du Patrimoine. Atelier créatif Patrimoines du Boulou
Atelier Adultes limité à 10 personnes. Inscriptions obligatoires Gratuit.
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Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr
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English :
Special Event: European Heritage Days. Creative Workshop: “Heritage of Le Boulou”
Adult workshop limited to 10 people. Registration required — Free.
L’événement INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE MONIQUE Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66
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