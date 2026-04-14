Initiation à l’électronique, les alimentations à courant continu : session 2/2, CPIE, Toulouse

Initiation à l’électronique, les alimentations à courant continu : session 2/2 22 – 25 avril CPIE Haute-Garonne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Présentation: Cette formation pratique est organisée conjointement par Toulouse en transition et le collectif des Repair Cafés Bricol de Toulouse. Elle est en 2 parties. Cette deuxième partie est consacrée aux alimentations à courant continu.

Séance 2/2: Les alimentations à courant continu

Public attendu: Les bénévoles des RepairCaféBricol ou autres associations de la réparation qui veulent monter en compétence pour dépanner les appareils électriques et électroniques.

Prérequis : Les bases de l’électricité doivent être connues: les grandeurs et relations de bases entre tension, courant, puissance, énergie, résistance. Branchements série et parallèle. L’utilisation du multimètre est acquise. Avoir suivi la première séance d’initiation à l’électronique sur les composants ou avoir une connaissance des principaux composants.

Contenu :

Pourquoi les alimentations à courant continu sont à la base de tous les appareils électroniques

Les différents types d’alimentations et leur évolution dans le temps

Connaissance du fonctionnement d’un transformateur et des ses caractéristiques

Passer en revue les différents types d’alimentations

Connaître les blocs de base des alimentations : adaptation tension, redressement, filtrage, régulation, protection, correction facteur de puissance (cos φ)

La régulation en tension et courant

Rappeler les bases : tension/courant valeurs efficace/max/moyenne Umax = 1,4 × Ueff.

Connaissance du transformateur et de ses caractéristiques

Les schémas typiques des alimentations DC

Connaître les bases du dépannage des alimentations.

Application pratique :

Le contrôle des composants électroniques au multimètre

Visualisation/Localisation des composants des alimentations.

Assemblage d’une petite alimentation stabilisée réglable de 1,25 à 12V 1A

CPIE 2 rue d’arcachon 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/toulouse-en-transition/evenements/initiation-a-l-electronique-les-alimentations-a-courant-continu-session-2-2 »}]

Cette session pratique a pour but d’initier les bénévoles des RepairCaféBricol à l’électronique en leur apportant les bases pour les aider à dépanner formation électronique