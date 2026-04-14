Initiation à l’électronique, les alimentations à courant continu : session 2/2, CPIE, Toulouse
Initiation à l’électronique, les alimentations à courant continu : session 2/2, CPIE, Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Initiation à l’électronique, les alimentations à courant continu : session 2/2 22 – 25 avril CPIE Haute-Garonne
Entrée gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Présentation: Cette formation pratique est organisée conjointement par Toulouse en transition et le collectif des Repair Cafés Bricol de Toulouse. Elle est en 2 parties. Cette deuxième partie est consacrée aux alimentations à courant continu.
Séance 2/2: Les alimentations à courant continu
Public attendu: Les bénévoles des RepairCaféBricol ou autres associations de la réparation qui veulent monter en compétence pour dépanner les appareils électriques et électroniques.
Prérequis : Les bases de l’électricité doivent être connues: les grandeurs et relations de bases entre tension, courant, puissance, énergie, résistance. Branchements série et parallèle. L’utilisation du multimètre est acquise. Avoir suivi la première séance d’initiation à l’électronique sur les composants ou avoir une connaissance des principaux composants.
Contenu :
- Pourquoi les alimentations à courant continu sont à la base de tous les appareils électroniques
- Les différents types d’alimentations et leur évolution dans le temps
- Connaissance du fonctionnement d’un transformateur et des ses caractéristiques
- Passer en revue les différents types d’alimentations
- Connaître les blocs de base des alimentations : adaptation tension, redressement, filtrage, régulation, protection, correction facteur de puissance (cos φ)
- La régulation en tension et courant
- Rappeler les bases : tension/courant valeurs efficace/max/moyenne Umax = 1,4 × Ueff.
- Connaissance du transformateur et de ses caractéristiques
- Les schémas typiques des alimentations DC
- Connaître les bases du dépannage des alimentations.
Application pratique :
- Le contrôle des composants électroniques au multimètre
- Visualisation/Localisation des composants des alimentations.
- Assemblage d’une petite alimentation stabilisée réglable de 1,25 à 12V 1A
CPIE 2 rue d’arcachon 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/toulouse-en-transition/evenements/initiation-a-l-electronique-les-alimentations-a-courant-continu-session-2-2 »}]
Cette session pratique a pour but d’initier les bénévoles des RepairCaféBricol à l’électronique en leur apportant les bases pour les aider à dépanner formation électronique
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- KHEIR INCH’ALLAH THEATRE SORANO Toulouse 14 avril 2026
- JEFF MILLS JEAN-PHI DARY PRABHU EDOUARD HALLE AUX GRAINS Toulouse 15 avril 2026
- OTELLO Place du Capitole Toulouse 15 avril 2026
- JÉRÉMY HABABOU CASINO BARRIERE Toulouse 15 avril 2026
- ANTEK SEROTONINE – 3T D’A COTE Toulouse 15 avril 2026