Initiation à l’escrime et spectacle médiéval, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Initiation à l’escrime et spectacle médiéval Samedi 19 septembre, 12h00 Tour Guinette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Spectacle médiéval et initiation à l’escrime par l’association Le Masque de Fer

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France

Atelier d’initiation à l’escrime et spectacle par l’association Le Masque de Fer

©Céline Machy Photographe