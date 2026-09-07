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Initiation à l’escrime et spectacle médiéval, Tour Guinette, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes

Initiation à l’escrime et spectacle médiéval, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tour Guinette
Adresse
Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Initiation à l’escrime et spectacle médiéval Samedi 19 septembre, 12h00 Tour Guinette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Spectacle médiéval et initiation à l’escrime par l’association Le Masque de Fer

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Atelier d’initiation à l’escrime et spectacle par l’association Le Masque de Fer

©Céline Machy Photographe

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