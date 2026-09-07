AGENDA · Étampes
Initiation à l’escrime et spectacle médiéval, Tour Guinette, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes
Informations pratiques
Initiation à l’escrime et spectacle médiéval Samedi 19 septembre, 12h00 Tour Guinette Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Spectacle médiéval et initiation à l’escrime par l’association Le Masque de Fer
Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Atelier d’initiation à l’escrime et spectacle par l’association Le Masque de Fer
©Céline Machy Photographe
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