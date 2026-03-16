Initiation à l’habitat durable Parvis du Grand Logis Bruz Samedi 18 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Un temps de présentation et d’échange pour découvrir les atouts des matériaux locaux, naturels et durables, et leur mise en œuvre concrète. Avec Emmanuelle Jousset de l’Eco-domaine de l’Etrillet.

La rencontre abordera aussi l’approche énergétique ainsi que la dimension conviviale et enrichissante des chantiers. Une présentation accessible pour s’informer et s’inspirer autour d’autres manières de construire, rénover ou améliorer son habitat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T17:30:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/initiation-a-lhabitat-durable-1

Parvis du Grand Logis 10 av du général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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