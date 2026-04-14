Initiation à l’ikebana, Le jardin d’une ikebaniste, La Rochelle

Initiation à l’ikebana 6 et 7 juin Le jardin d’une ikebaniste Charente-Maritime

10€, fleurs fournies et matériel prêté, limité à 10 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Cours d’initiation à l’ikebana Ohara assurés par des maîtres de l’école. À cette occasion, les participants auront l’opportunité de découvrir les principes de base de cet art traditionnel Japonais.

Le jardin d’une ikebaniste 75 rue du Moulin Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 87 21 77 14 http://www.ikebana-larochelle-sudouest.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 21 77 14 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 45 45 73 »}, {« type »: « email », « value »: « ohara-chapitre17@orange.fr »}] Jardin de ville créé par la propriétaire vice-grand-maître de l’École Ohara, présidente du Chapitre La Rochelle. Elle enseigne l’ikebana depuis 35 ans. Elle s’est inspirée des jardins visités, des paysages naturels vus lors de ses voyages au Japon mais aussi des principes fondamentaux de l’ikebana (équilibre des formes, harmonie des couleurs, notion du vide…).

Superficie : 300 m²

Cours d’initiation à l’ikebana Ohara assurés par des maîtres de l’école. À cette occasion, les participants auront l’opportunité de découvrir les principes de base de cet art traditionnel Japonais.

©Marion Leyrahoux