Initiation au bobre, Médiathèque Benoite Boulard, Le Port

Informations pratiques

Initiation au bobre Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Initiation au bobre avec atelier de fabrication et présentation de l’instrument.

Possibilité d’inscription sur place ou par téléphone à partir du 8 septembre.

Médiathèque Benoite Boulard Avenue du 20 Déceembre 1848 Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262 43 50 91 https://mediatheque.ville-port.re [{« type »: « phone », « value »: « 0262 43 50 91 »}]

Initiation au bobre avec atelier de fabrication et présentation de l’instrument.

©Le Port