Initiation au bobre, Médiathèque Benoite Boulard, Le Port
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Benoite Boulard · Le Port
Informations pratiques
Initiation au bobre Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Initiation au bobre avec atelier de fabrication et présentation de l’instrument.
Possibilité d’inscription sur place ou par téléphone à partir du 8 septembre.
Médiathèque Benoite Boulard Avenue du 20 Déceembre 1848 Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262 43 50 91 https://mediatheque.ville-port.re [{« type »: « phone », « value »: « 0262 43 50 91 »}]
Initiation au bobre avec atelier de fabrication et présentation de l’instrument.
©Le Port
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