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Initiation au bobre, Médiathèque Benoite Boulard, Le Port

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Benoite Boulard · Le Port

Initiation au bobre, Médiathèque Benoite Boulard, Le Port

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Benoite Boulard
Adresse
Avenue du 20 Déceembre 1848
Ville
97420 Le Port
Département
La Réunion
Tarif
Limité à 10 personnes

Initiation au bobre Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Initiation au bobre avec atelier de fabrication et présentation de l’instrument.
Possibilité d’inscription sur place ou par téléphone à partir du 8 septembre.

Médiathèque Benoite Boulard Avenue du 20 Déceembre 1848 Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262 43 50 91 https://mediatheque.ville-port.re [{« type »: « phone », « value »: « 0262 43 50 91 »}]
Initiation au bobre avec atelier de fabrication et présentation de l’instrument.

©Le Port

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