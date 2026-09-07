Visite guidée du centre de tri Ileva – Cycléa, Cycléa, Le Port
samedi 19 septembre 2026 · Cycléa · Le Port
Informations pratiques
Visite guidée du centre de tri Ileva – Cycléa Samedi 19 septembre, 08h50, 10h10, 11h30 Cycléa La Réunion
Groupe de visite limité à 10 personnes. Le port de pantalon et de chaussures fermées est obligatoire pour la visite. Des équipements de protection seront fournis sur site. La visite est ouverte aux enfants à partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T06:50:00+02:00 – 2026-09-19T08:10:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00
Les entreprises de notre territoire racontent une histoire !
Acteur majeur de l’économie circulaire locale, Cycléa vous accompagne aux quotidiens avec la collecte, le tri et la valorisation des déchets, afin de préserver votre cadre de vie.
Au programme : Visite du centre de tri et atelier de sensibilisation au tri et extension aux consignes de tri.
Cycléa 24 rue Pierre Brossolette Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.tco.re/pro/?post_type=animations&p=1860&preview=true »}]
Le Territoire de l’Ouest et Cycléa vous convient à la visite du centre de tri Ileva situé au Port. Acteur majeur de l’économie circulaire locale, Cycléa vous accompagne aux quotidiens avec le tri.
©
À voir aussi à Le Port (La Réunion)
- Visite guidée du Courtal de Peyre Auselère, Courtal de Peyre Auselère, Le Port 18 septembre 2026
- Lune Di Tong : mémoire d’un foyer, carrefour de la diaspora chinoise au Port, Lune Di Tong – 42 avenue de la Commune de Paris – 97420 LE PORT, Le Port 19 septembre 2026
- Atlas des Gestes Communs et des Histoires Singulières – Résidence Architecture x Art, La Friche, Le Port 19 septembre 2026
- Venez découvrir les villas des ingénieurs du Grand Port Maritime de La Réunion !!, Villa des Ingénieurs, Le Port 19 septembre 2026
- Circuit Patrimoine en péril, La Friche, Le Port 19 septembre 2026