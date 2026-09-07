Visite guidée du centre de tri Ileva – Cycléa, Cycléa, Le Port

Informations pratiques

Visite guidée du centre de tri Ileva – Cycléa Samedi 19 septembre, 08h50, 10h10, 11h30 Cycléa La Réunion

Groupe de visite limité à 10 personnes. Le port de pantalon et de chaussures fermées est obligatoire pour la visite. Des équipements de protection seront fournis sur site. La visite est ouverte aux enfants à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T06:50:00+02:00 – 2026-09-19T08:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00

Les entreprises de notre territoire racontent une histoire !

Acteur majeur de l’économie circulaire locale, Cycléa vous accompagne aux quotidiens avec la collecte, le tri et la valorisation des déchets, afin de préserver votre cadre de vie.

Au programme : Visite du centre de tri et atelier de sensibilisation au tri et extension aux consignes de tri.

Cycléa 24 rue Pierre Brossolette Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.tco.re/pro/?post_type=animations&p=1860&preview=true »}]

Le Territoire de l’Ouest et Cycléa vous convient à la visite du centre de tri Ileva situé au Port. Acteur majeur de l’économie circulaire locale, Cycléa vous accompagne aux quotidiens avec le tri.

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