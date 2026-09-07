Visite guidée du Courtal de Peyre Auselère, Courtal de Peyre Auselère, Le Port

Informations pratiques

Visite guidée du Courtal de Peyre Auselère 18 – 20 septembre Courtal de Peyre Auselère Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un courtal, ancien village d’estive occupé autrefois de début juin à fin septembre. Ce site remarquable conserve de nombreuses constructions en pierre sèche, dont seules quelques-unes sont encore couvertes d’une charpente.

Guidée par les membres de l’association pour la Sauvegarde du Courtal de Peyre Auselère, cette visite vous permettra de mieux comprendre l’organisation de ce lieu de vie saisonnier et d’imaginer le quotidien des bergers qui l’ont occupé au fil des siècles.

Courtal de Peyre Auselère Peyre Auselere, 09320 Le Port Le Port 09320 Ariège Occitanie https://www.courtaldepeyreauselere.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086449478467 Le Courtal de Peyre Auselère est un village d’estive. Les bergers et leurs bêtes vivaient sur place de juin à septembre pour profiter des pâturages de montagne. Il a vraisemblablement été occupé jusqu’aux années 1920. Le village rassemble des constructions en pierre sèche, toutes orientées vers l’élevage : étables, cabanes, mazucs (réfrigérateurs naturels), enclos. Depuis 2011, une association œuvre pour sa sauvegarde et sa présentation au public. Parking à proximité du site, en bordure de la D18.

Visite guidée d’un courtal, c’est-à-dire d’un village d’estive occupé anciennement de début juin à fin septembre. De nombreuses constructions en pierre sèche sont visibles et seules quelques unes un…

©Sébastien Barthe