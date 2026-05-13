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Initiation au crochet Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Saint-Marcel · Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Saint-Marcel
Adresse
3 rue Jules Ferry
Ville
27950 Saint-Marcel
Département
Eure
Tarif

Saint-Marcel

Initiation au crochet

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

J’apprends le crochet avec l’association Cap au Vert.

L’association Cap au Vert propose une initiation au crochet. Cet atelier, convivial, permettra au public d’apprendre à crocheter facilement.
Ces cours d’initiations et de perfectionnements sont faits pour vous. On vous expliquera les bases du crochet pas à pas à vos côtés. Vous allez apprendre les mouvements de base du crochet.

Adulte et ado.
Conditions A partir de 12 ans.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10.   .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 

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English : Initiation au crochet

L’événement Initiation au crochet Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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