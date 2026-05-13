Initiation au crochet Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Saint-Marcel · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Initiation au crochet
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
J’apprends le crochet avec l’association Cap au Vert.
L’association Cap au Vert propose une initiation au crochet. Cet atelier, convivial, permettra au public d’apprendre à crocheter facilement.
Ces cours d’initiations et de perfectionnements sont faits pour vous. On vous expliquera les bases du crochet pas à pas à vos côtés. Vous allez apprendre les mouvements de base du crochet.
Adulte et ado.
Conditions A partir de 12 ans.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation au crochet
L’événement Initiation au crochet Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Saint-Marcel (Eure)
- Spectacle Tribute to Pink Floyd Saint-Marcel 20 août 2026
- Stages de gravure Saint-Marcel 21 août 2026
- Bulles créatifs Rue Chenevières Saint-Marcel 21 août 2026
- Vide Grenier Saint-Marcel 23 août 2026
- Un après-midi à la ferme Vergers Latapie Sainte-Geneviève Saint-Marcel 26 août 2026