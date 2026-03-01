Initiation au crochet Magasin DALBE Salon-de-Provence
Initiation au crochet Magasin DALBE Salon-de-Provence jeudi 19 mars 2026.
Initiation au crochet
Jeudi 19 mars 2026 de 15h à 18h.
Jeudi 9 avril 2026 de 15h à 18h.
Jeudi 28 mai 2026 de 15h à 18h.
Jeudi 11 juin 2026 de 15h à 18h. Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Vous souhaitez vous initier au crochet ? Découvrez cette pratique et créez votre propre crochet
Inscriptions au 04 90 17 21 91 ou par mail dalbesalon@orange.fr .
Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 21 91 dalbesalon@orange.fr
English :
Would you like to learn how to crochet? Find out more about crochet and create your own
