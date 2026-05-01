Initiation au fauchage à la faulx Stade Pont-Salomon
Initiation au fauchage à la faulx Stade Pont-Salomon samedi 23 mai 2026.
Pont-Salomon
Initiation au fauchage à la faulx
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez vous initier au fauchage à la faulx, sur la demi-journée ou la journée entière avec les Faucheurs des Portes du Velay.
Ouvert à tous, débutants ou non.
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Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes velay.faucheurs@gmail.com
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English :
Come and learn how to mow with a faulx, for half a day or a whole day with the Faucheurs des Portes du Velay.
Open to all, beginners or not.
L’événement Initiation au fauchage à la faulx Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Loire Semène
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