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Initiation au fauchage à la faulx Stade Pont-Salomon

Initiation au fauchage à la faulx Stade Pont-Salomon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Rue des Acacias

Ville : 43330 Pont-Salomon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 20 20 25

Pont-Salomon

Initiation au fauchage à la faulx

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Venez vous initier au fauchage à la faulx, sur la demi-journée ou la journée entière avec les Faucheurs des Portes du Velay.
Ouvert à tous, débutants ou non.
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Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   velay.faucheurs@gmail.com

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English :

Come and learn how to mow with a faulx, for half a day or a whole day with the Faucheurs des Portes du Velay.
Open to all, beginners or not.

L’événement Initiation au fauchage à la faulx Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Loire Semène

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