Concours de pétanque des Ang’Elles foot Stade Pont-Salomon

Concours de pétanque des Ang’Elles foot

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concours de pétanque proposé par les Ang’Elles Foot.

.

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes les.angelles.foot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Petanque competition organized by Ang’Elles Foot.

L’événement Concours de pétanque des Ang’Elles foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène