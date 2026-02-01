Concours de pétanque des Ang’Elles foot Stade Pont-Salomon
Concours de pétanque des Ang’Elles foot Stade Pont-Salomon samedi 30 mai 2026.
Concours de pétanque des Ang’Elles foot
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concours de pétanque proposé par les Ang’Elles Foot.
.
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes les.angelles.foot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque competition organized by Ang’Elles Foot.
L’événement Concours de pétanque des Ang’Elles foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène