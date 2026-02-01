Tournoi de foot des Ang’Elles Foot Stade Pont-Salomon

Tournoi de foot des Ang’Elles Foot

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2026-04-04

fin : 2026-06-13

Les Ang’Elles Foot propose un tournoi de Football.

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes les.angelles.foot@gmail.com

English :

Ang’Elles Foot is organizing a soccer tournament.

