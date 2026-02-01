Fête de la musique Pont-Salomon

Fête de la musique

Parking devant le centre Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la fête de la musique ! Rendez-vous sur le parking devant le centre.

.

Parking devant le centre Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cfap43@gmail.com

English :

Come and celebrate the fête de la musique! Meet in the parking lot in front of the center.

