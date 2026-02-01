Fête de la musique Pont-Salomon
Fête de la musique Pont-Salomon dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Parking devant le centre Pont-Salomon Haute-Loire
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Venez célébrer la fête de la musique ! Rendez-vous sur le parking devant le centre.
Parking devant le centre Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cfap43@gmail.com
English :
Come and celebrate the fête de la musique! Meet in the parking lot in front of the center.
L’événement Fête de la musique Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène