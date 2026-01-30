Marché des Papilles et des Artisans d’Art Stade Pont-Salomon
Marché des Papilles et des Artisans d’Art Stade Pont-Salomon samedi 13 juin 2026.
Marché des Papilles et des Artisans d’Art
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Les Ang’elles Foot organise un marché gourmand et d’artisanat d’art. Venez faire le plein de produits gourmands et d’idées cadeaux !
Buvette et petite restauration sur place.
.
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69 les.angelles.foot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Ang’elles Foot association organizes a gourmet and arts and crafts market. Come and stock up on gourmet products and gift ideas!
Refreshments and snacks on site.
L’événement Marché des Papilles et des Artisans d’Art Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire Semène