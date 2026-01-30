Marché des Papilles et des Artisans d’Art Stade Pont-Salomon

Marché des Papilles et des Artisans d’Art

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Les Ang’elles Foot organise un marché gourmand et d’artisanat d’art. Venez faire le plein de produits gourmands et d’idées cadeaux !

Buvette et petite restauration sur place.

.

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69 les.angelles.foot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Ang’elles Foot association organizes a gourmet and arts and crafts market. Come and stock up on gourmet products and gift ideas!

Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché des Papilles et des Artisans d’Art Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire Semène