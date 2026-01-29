Fête de la pêche Pont-Salomon
Fête de la pêche Pont-Salomon samedi 13 juin 2026.
Fête de la pêche
Maison de la pêche (bassin du Pont) Pont-Salomon Haute-Loire
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Organisé par Les Amis de la Semène.
Ouvert à tous, pêcheurs ou non, soyez les bienvenus !
Maison de la pêche (bassin du Pont) Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 45 47 76 lesamisdelasemene@gmail.com
English :
Organized by Les Amis de la Semène.
Open to all, anglers or not, welcome!
