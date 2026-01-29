Fête de la pêche

Maison de la pêche (bassin du Pont) Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Organisé par Les Amis de la Semène.

Ouvert à tous, pêcheurs ou non, soyez les bienvenus !

Maison de la pêche (bassin du Pont) Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 45 47 76 lesamisdelasemene@gmail.com

English :

Organized by Les Amis de la Semène.

Open to all, anglers or not, welcome!

L’événement Fête de la pêche Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène