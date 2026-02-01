Gala du Rythmique Velay Semène Stade Pont-Salomon

Gala du Rythmique Velay Semène

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Rythmique Velay Semène organise son gala.

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes rythmiquevelaysemene43@hotmail.com

English :

Rythmique Velay Semène organizes its gala.

L’événement Gala du Rythmique Velay Semène Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène