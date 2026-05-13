les portes sont ouvertes au musée de la Faulx, L’usine idéale, Pont-Salomon

les portes sont ouvertes au musée de la Faulx Samedi 23 mai, 18h00 L’usine idéale Haute-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Dans le cadre de la nuit européenne des musées et après la journée de formation de l’utilisation de la faulx par l’association des faucheurs de pont Salomon, ouverture en soirée pour présenter le projet et le renouveau du musée de la faulx.

L’usine idéale 100 rue des martinets 43330 Pont salomon Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477358707 https://loire-semene.fr/lusine-ideale/ https://www.instagram.com/usineideale/ Au cœur de la vallée de la Semène, le site industriel de Pont-Salomon se développe dès le XIXᵉ siècle en s’appuyant sur une ressource essentielle : la force de l’eau. D’anciens moulins et ateliers hydrauliques sont progressivement transformés en usines métallurgiques et les dirigeants de l’époque ont doublé cette aventure industrielle d’une volonté de rajouter une dimension sociétale et humaine afin de tendre vers ce qui serait « l’Usine idéale ». Ce fut la naissance d’un véritable village-usine. Autour des ateliers s’organisent les habitations, les écoles et les équipements collectifs, formant un territoire entièrement structuré par l’activité industrielle.

À partir des années 1840, la production se spécialise dans la fabrication de la faux, un outil indispensable au monde agricole. L’industrialisation du site s’accélère avec l’introduction de nouvelles techniques et l’utilisation d’un acier de meilleure qualité, permettant d’améliorer la solidité et la souplesse des lames.

La fabrication d’une faulx repose sur un savoir-faire précis et une succession d’étapes demandant savoir faire et innovation technique. Chaque opération est réalisée par des ouvriers spécialisés, notamment les platineurs, dont le travail est essentiel pour obtenir une lame fine, souple et durable.

Au fil du temps, Pont-Salomon devient un centre de production reconnu. Les faulx qui y sont fabriquées sont réputées pour leur qualité et sont diffusées bien au-delà de la région, en France comme à l’étranger. Ce développement industriel s’accompagne d’une organisation sociale originale, où la vie des habitants est étroitement liée à celle de l’usine dans les domaines de l’éducation de la santé, des loisirs et de la culture.

Aujourd’hui encore, le site conserve de nombreux témoignages de cette histoire : bâtiments industriels, canaux, habitations ouvrières, monuments. Ils permettent de comprendre l’évolution de ce paysage, façonné par l’eau, le travail et l’innovation.

Un parcours en réalité augmentée avec une reconstitution en 3D proposé au sein de l’ancienne usine du Foultier et de la commune de Pont Salomon pour s’immerger dans la vie ouvrière du XIXè et du XXè siècle et découvrir l’histoire de l’Alliance. Il permettra aux visiteurs de se projeter dans le quotidien des habitants et des ouvriers de ce village usine.

Dans le cadre de la nuit européenne des musées et après la journée de formation de l’utilisation de la faulx par l’association des faucheurs de pont Salomon, ouverture en soirée pour présenter le et…